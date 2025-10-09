Саар в интервью Fox News: "У нас нет намерений возобновлять войну"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что израильское руководство привержено плану президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе.

"У нас нет никаких намерений возобновлять войну, – сказал он. – Мы надеемся, что все пункты плана будут реализованы". При этом он упомянул обязательство ХАМАСа сложить оружие.

Саар подчеркнул, что ХАМАС пообещал вернуть всех похищенных в рамках сделки, как живых, так и мёртвых

Глава МИДа заявил, что прекращение огня вступит в силе немедленно после одобрения сделки правительством, после чего в течение 72 часов ХАМАС должен будет освободить всех заложников. "Я считаю, что это может и должно положить конец этой войне", – заключил министр.