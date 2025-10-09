Трампа ждут в Израиле в воскресенье, 12 октября

Прибытие президента США Дональда Трампа в Израиль ожидается в воскресенье, 12 октября. Но не исключено, что он прибудет вечером 11 октября.

По сведениям редакции Ynet, Трамп может задержаться в Израиле до 13 октября, если возникнет задержка с процессом освобождения заложников.

В соответствии с соглашением, подписанным в Шарм аш-Шейхе, заложники, удерживаемые террористами в Газе, должны быть освобождены 12 октября.

Запланирован торжественный прием в аэропорту "Бен-Гурион" по случаю прибытия Трампа. Ему также предложено выступить с речью в Кнессете.

В рамках подготовки к визиту посольство США в Израиле связалось с отелем King David в Иерусалиме с просьбой зарезервировать два этажа для президента Трампа и его свиты – с вечера субботы и на весь день воскресенья. Как отмечает обозреватель Ynet Итамар Айхнер, из-за переполненности отеля это потребует перемещения других гостей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента США Дональда Трампа "за его лидерство, его партнерство и непоколебимую приверженность безопасности Израиля и освобождению наших заложников". Нетаниягу побеседовал с Трампом, и они "поздравили друг друга с историческим достижением – подписанием соглашения об освобождении всех заложников", сообщал офис главы правительства. Нетаниягу пригласил Трампа в Израиль и предложил ему выступить в Кнессете.