ЦАХАЛ объявил о полной эвакуации города Газа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи утром 9 сентября опубликовал призыв к жителям города Газа о немедленной и всеобщей эвакуации.

В объявлении ЦАХАЛа сказано: "Всем жителям города Газа и всем, кто находится во всех его районах, от Старого города и Ат-Таффы на востоке и до моря на западе. Армия обороны полна решимости уничтожить ХАМАС и будет действовать в районе города Газа с интенсивно, как она действовала в различных частях сектора. В целях вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь по "оси Ар-Рашид" в направлении гуманитарной зоны в Аль-Мауаси. Оставаться в этом районе крайне опасно".

ЦАХАЛ также опубликовал номер мобильного телефона, по которому следует сообщать о попытках террористов ХАМАСа препятствовать эвакуации.

8 августа 2025 года, после срыва переговоров об условиях освобождения заложников и прекращения огня, военно-политический кабинет Израиля одобрил план, включающий установку израильского контроля над городом Газа. Ожидается начало новой фазы военной операции.

Параллельно идут переговоры по сделке с ХАМАСом – о прекращении огня и условиях освобождения заложников.