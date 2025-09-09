x
09 сентября 2025
Израиль

Дома террористов, убивших шесть израильтян, размечены для разрушения

Иерусалим
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Теракт
время публикации: 09 сентября 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 08:32
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа в деревнях Аль-Кубайбэ и Катана, около Рамаллы, разметили для последующего разрушения дома двух террористов, убивших шесть израильтян 8 сентября в Иерусалиме на перекрестке Рамот.

Допрошено множество местных жителей.

Ранее сообщалось, что теракт совершили Мутана Умар из деревни Аль-Кубайбэ и Мухаммад Таха из деревни Катана, студенты университета "Бир Зейт". Их имена подтверждены в отчетах ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Израиль
