Дома террористов, убивших шесть израильтян, размечены для разрушения
время публикации: 09 сентября 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 08:32
Силы ЦАХАЛа в деревнях Аль-Кубайбэ и Катана, около Рамаллы, разметили для последующего разрушения дома двух террористов, убивших шесть израильтян 8 сентября в Иерусалиме на перекрестке Рамот.
Допрошено множество местных жителей.
Ранее сообщалось, что теракт совершили Мутана Умар из деревни Аль-Кубайбэ и Мухаммад Таха из деревни Катана, студенты университета "Бир Зейт". Их имена подтверждены в отчетах ЦАХАЛа и ШАБАКа.
Ссылки по теме