В больницах остаются 14 пострадавших в результате вчерашнего теракта в Иерусалиме
По состоянию на утро 9 сентября в иерусалимских больницах остаются 14 пострадавших в результате вчерашнего теракта на перекрестке Рамот.
В больнице "Шаарей Цедек" – шесть пострадавших: две женщины в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, ещё четверо – в состоянии средней тяжести. Кроме того, вчера в этой больнице была оказана помощь десяткам людей, находившимся в состоянии нервного шока.
В больницах "Адаса Эйн-Керем" и "Адаса Ар а-Цофим" – восемь пострадавших: из них двое с огнестрельными ранениями средней тяжести, остальные – с легкими ранениями и травмами.
8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме в результате теракта с примением огнестрельного оружия погибли шесть израильтян: Сара Мендельсон (60 лет), Мордехай Штейнцайг (79 лет), Йосеф Давид (43 года), Исраэль Менцер (28 лет), Яаков Пинто (25 лет), Леви Ицхак Паш (57 лет).
Двое террористов были ликвидированы.