09 сентября 2025
Израиль

В больницах остаются 14 пострадавших в результате вчерашнего теракта в Иерусалиме

Иерусалим
Теракт
Больницы
время публикации: 09 сентября 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 09:38
В больницах остаются 14 пострадавших в результате вчерашнего теракта в Иерусалиме
Flash90/Chaim Goldberg

По состоянию на утро 9 сентября в иерусалимских больницах остаются 14 пострадавших в результате вчерашнего теракта на перекрестке Рамот.

В больнице "Шаарей Цедек" – шесть пострадавших: две женщины в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, ещё четверо – в состоянии средней тяжести. Кроме того, вчера в этой больнице была оказана помощь десяткам людей, находившимся в состоянии нервного шока.

В больницах "Адаса Эйн-Керем" и "Адаса Ар а-Цофим" – восемь пострадавших: из них двое с огнестрельными ранениями средней тяжести, остальные – с легкими ранениями и травмами.

8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме в результате теракта с примением огнестрельного оружия погибли шесть израильтян: Сара Мендельсон (60 лет), Мордехай Штейнцайг (79 лет), Йосеф Давид (43 года), Исраэль Менцер (28 лет), Яаков Пинто (25 лет), Леви Ицхак Паш (57 лет).

Двое террористов были ликвидированы.

Подробности и хронология

Израиль
