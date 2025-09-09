ДТП в Реховоте: погибла девушка, ехавшая на мотоцикле

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Биньямин в Реховоте. В результате этого дорожно-транспортного происшествия мотоциклистка, 18-летняя девушка, получила крайне тяжелую черепно-мозговую травму.

Попытки медиков стабилизировать ее состояние оказались безуспешными, и вскоре они были вынуждены констатировать смерть девушки. Еще один человек, получивший в ходе ДТП легкие травмы, эвакуирован в больницу.