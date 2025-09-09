x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 19:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 19:43
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП в Реховоте: погибла девушка, ехавшая на мотоцикле

ДТП
Реховот
время публикации: 09 сентября 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 19:13
ДТП в Реховоте: женщина, ехавшая на мотоцикле, в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Биньямин в Реховоте. В результате этого дорожно-транспортного происшествия мотоциклистка, 18-летняя девушка, получила крайне тяжелую черепно-мозговую травму.

Попытки медиков стабилизировать ее состояние оказались безуспешными, и вскоре они были вынуждены констатировать смерть девушки. Еще один человек, получивший в ходе ДТП легкие травмы, эвакуирован в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook