09 сентября 2025
последняя новость: 19:43
последняя новость: 19:43
"Кан Бет": удар в Дохе был нанесен во время "паузы" в судебных слушаниях Нетаниягу

время публикации: 09 сентября 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 18:28
Moti Milrod/POOL

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Биньямин Нетаниягу во время сегодняшних слушаний в суде попросил паузу в связи с "чрезвычайным инцидентом в сфере безопасности". Он отсутствовал около часа.

По информации в СМИ, в это время премьер-министр находился в командном центре специальных операций ШАБАКа. В центре вместе с ним находились министр обороны Исраэль Кац, исполняющий обязанности главы ШАБАКа Ш., а также глава Управления военной разведки (АМАН) Шломи Биндер. Начальник Генштаба Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар находились в бункере ВВС.

По данным "Кан Бет", члены военно-политического кабинета не были заранее предупреждены о готовящейся операции в Дохе.

Израиль
