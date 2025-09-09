Результаты опроса: Беннет, Либерман и Айзенкот набирают порознь больше, чем вместе

На фоне публикаций о переговорах, которые ведутся между главами оппозиционных партий, портал Walla опубликовал результаты опроса, проведенного компанией "Лазар мехкарим".

По результатам опроса, совместное участие в выборах НДИ, а также партий во главе с Нафтали Беннетом и Гади Айзенкотом не приносит выгоды оппозиционному блоку. Баллотируясь вместе, эти партии набирают 37 мандатов, а баллотируясь порознь – 42.

При этом в обоих случаях, партии нынешней оппозиции не набирают более 60 мандатов.

По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, и Либерман, Беннет и Айзенкот баллотировались бы порознь, то крупнейшей фракцией остался бы "Ликуд" с 26 мандатами.

Партия во главе с Беннетом набирает 23 мандата. НДИ – 11, "Демократы" Яира Голана и ШАС – по 10, "Еш Атид" и партия во главе с Гади Айзенкотом – по 8, "Оцма Иегудит" и "Яадут а-Тора" – по 7, РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – по 5 мандатов. "Кахоль Лаван", "Ционут Датит" и БАЛАД в этом опросе не проходят электоральный барьер.

В этом опросе партии нынешней коалиции набирают мандатов, партии оппозиции (без арабских партий) – 60. РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – 10 мандатов.

Если НДИ, партия Беннета, а также партия Айзенкота будут баллотироваться вместе, такой союз приносит им 37 мандатов, и делает, согласно данному опросу, крупнейшей фракцией Кнессета.

"Ликуд", в этом случае, набирает 25 мандатов, "Демократы" и ШАС – по 10, "Еш Атид" и "Яадут а-Тора" – по 8, "Оцма Иегудит" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Кахоль Лаван" – 5, РААМ – 4.

"Ционут Датит" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

В этом случае, партии оппозиции (без арабских партий) также набирают 60 мандатов, партии оппозиции набирают 50, а РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – 10.

Отвечая на вопрос о том, кого хотели бы видеть в должности премьер-министра, 37% назвали Биньямина Нетаниягу, 21% предпочли Нафтали Беннета. Гади Айзенкот получил 9%, Яир Лапид – 6%, Авигдор Либерман – 5%, Йоси Коэн – 4%.

47% опрошенных считают, что Израиль должен согласиться на требование ХАМАСа о полном выходе из Газы, если это приведет к освобождению заложников, 37% возражают против такого шага, 16% не имеют мнения.