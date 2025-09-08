Оппозиция активизировалась: Айзенкот встречался с Лапидом и с Беннетом

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") встретился с бывшим депутатом Кнессета Гади Айзенкотом.

По итогам встречи было согласовано, что на следующей неделе Лапид созовет встречу глав большинства оппозиционных партий. Во встрече примут участие Лапид, Айзенкот, а также Нафтали Беннет, Авигдор Либерман, Бени Ганц и Яир Голан.

В окружении Лапида заявляют, что целью предстоящей встречи является углубление координации, а также начало формирования совместных линий работы будущего правительства. По словам приближенных главы "Еш Атид", эта встреча должна стать продолжением бесед, состоявшихся в последние дни.

Накануне Гади Айзенкот встречался и с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом. По заявлению канцелярии Беннета, в ходе встречи речь шла о ходе войны в Газе, о срочной необходимости вернуть заложников и об ухудшении внешнеполитического положения Израиля. "Речь шла и о формировании нового руководства страны, способного объединить народ", – говорится в заявлении приближенных Беннета