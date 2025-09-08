x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 11:35
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Оппозиция активизировалась: Айзенкот встречался с Лапидом и с Беннетом

Яир Лапид
Яир Голан
Бени Ганц
Нафтали Беннет
Оппозиция
время публикации: 08 сентября 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 10:07
Гади Айзенкот во время встречи с Яиром Лапидом
Пресс-служба "Еш Атид"

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") встретился с бывшим депутатом Кнессета Гади Айзенкотом.

По итогам встречи было согласовано, что на следующей неделе Лапид созовет встречу глав большинства оппозиционных партий. Во встрече примут участие Лапид, Айзенкот, а также Нафтали Беннет, Авигдор Либерман, Бени Ганц и Яир Голан.

В окружении Лапида заявляют, что целью предстоящей встречи является углубление координации, а также начало формирования совместных линий работы будущего правительства. По словам приближенных главы "Еш Атид", эта встреча должна стать продолжением бесед, состоявшихся в последние дни.

Накануне Гади Айзенкот встречался и с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом. По заявлению канцелярии Беннета, в ходе встречи речь шла о ходе войны в Газе, о срочной необходимости вернуть заложников и об ухудшении внешнеполитического положения Израиля. "Речь шла и о формировании нового руководства страны, способного объединить народ", – говорится в заявлении приближенных Беннета

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 сентября 2025

Беннет против министров: "Правительство дураков"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

Политика войны и сделок, начало предвыборной гонки. Обзор за неделю