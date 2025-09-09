Раввинатский суд: совместное проживание без секса не считается попыткой примирения

Раввинатский суд Тель-Авива отклонил иск мужчины, пытавшегося добиться пересмотра условий соглашения о разводе, подписанного в 2014 году, согласно которому его бывшая жена получала их общую квартиру и опекунство над детьми.

Иск был основан на том, что в какой-то момент бывшие супруги возобновили совместное проживание в квартире. Согласно истцу, один этот факт отменяет соглашение о разводе и доказывает, что сторонами были предприняты шаги к примирению.

Он также настаивал на том, что при подписании соглашения о разводе не был представлен адвокатом и стал жертвой юридического давления со стороны бывшей жены.

Однако бывшая жена поведала раввинатскому суду, что интимные отношения между ней и мужем полностью прекратились задолго до развода, в 2007 году, и с тех пор они ни разу не занимались сексом.

Даже когда после развода они вернулись к совместному проживанию, они не делили спальню, и не жили полноценной семейной жизнью.

В своем решении отклонить иск судьи подчеркнули, что совместное проживание является недостаточным условием для примирения, и что оно требует фактических супружеских отношений.

В связи с этим соглашение о разводе осталось в силе и женщина получила право завершить регистрацию квартиры на свое имя с задержкой на 30 дней для предоставления бывшему мужу возможности оспорить решение в Верховном раввинатском суде.