x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 00:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 00:16
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле кибуца Яд-Мордехай обстрелян легковой автомобиль, полиция устанавливает блокпосты

Полиция
время публикации: 09 сентября 2025 г., 22:52 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 22:54
Возле кибуца Яд-Мордехай обстрелян легковой автомобиль, полиция устанавливает блокпосты
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию поступили сообщения о стрельбе в районе перекрестка Яд-Мордехай. Предположительно, стреляли по легковому автомобилю.

В результате этого инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия находятся полицейские, на дорогах развернуты блокпосты, ведется проверка транспорта.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook