Возле кибуца Яд-Мордехай обстрелян легковой автомобиль, полиция устанавливает блокпосты

В полицию поступили сообщения о стрельбе в районе перекрестка Яд-Мордехай. Предположительно, стреляли по легковому автомобилю.

В результате этого инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия находятся полицейские, на дорогах развернуты блокпосты, ведется проверка транспорта.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.