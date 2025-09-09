Возле кибуца Яд-Мордехай обстрелян легковой автомобиль, полиция устанавливает блокпосты
время публикации: 09 сентября 2025 г., 22:52 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 22:54
В полицию поступили сообщения о стрельбе в районе перекрестка Яд-Мордехай. Предположительно, стреляли по легковому автомобилю.
В результате этого инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия находятся полицейские, на дорогах развернуты блокпосты, ведется проверка транспорта.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.