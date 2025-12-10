В новой книге раскрываются подробности учебы Романа Гофмана на религиозных курсах

В книге "Более еврей, чем ты", написанной главой организации "Миллионное лобби" Алекс Риф и вышедшей в этом году, раскрывается личная история нового главы "Моссада", генерал-майора Романа Гофмана. Гофман делится в беседе с Риф малоизвестными фактами о своем духовном пути, связанных с годами учебы в предармейской подготовительной программе "Бней-Давид" в поселении "Эли", а также о подтверждении еврейства перед свадьбой.

Гофман рассказывает, что во время военной службы посвятил три года учебе. Раз в неделю он приезжал в "Бней-Давид", проводя там полный день. Несмотря на то что он не носил кипу и не относил себя к религиозным, ученики и преподаватели приняли его как своего. "Там я понял, что такое "вечность Израиля"", – говорит он.

По словам Гофмана, именно там он осознал важность духовной работы и личного совершенствования. "Победа начинается с победы над собой. Враг – это отражение внутреннего неразрешенного конфликта", – отмечает он, проводя параллели между уроками еврейской истории и современными вызовами.

Перед свадьбой Гофману, как и другим репатриантам, пришлось пройти процедуру подтверждения еврейства. Благодаря связям, установленным в годы учебы в Эли, он встретил понимание со стороны знакомых раввинов, которые помогли решить вопрос и предоставить необходимые документы. Гофман подчеркивает, что этот опыт уберег его от чувства отстранённости, которое испытывают многие репатрианты, вынужденные доказывать свою принадлежность к еврейскому народу.

Подводя итог, Гофман отмечает, что, несмотря на значительный вклад выходцев из бывшего СССР в армию и общество, отношение к ним со стороны части религиозного истеблишмента остается сложным. "Мы служим плечом к плечу и разделяем судьбу страны, – говорит он. – Так же как ультраортодоксальному обществу предстоит определить свою ответственность перед государством, израильскому обществу предстоит осознать место тех, кто служит и жертвует собой, независимо от того, признаются ли они евреями по Галахе".