Время зажигания субботних свечей 10 октября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим — 17:37, 18:50

Тель-Авив — 17:53, 18:52

Хайфа — 17:46, 18:51

Беэр-Шева — 17:47, 18:52

Эйлат — 17:47, 18:52

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают отрывок из главы Торы "Ки тиса":

Моше обращается к Б-гу с мольбой: он просит, чтобы Тот Сам сопровождал народ Израиля в пути и открыл ему Свою сущность. Б-г отвечает, что пойдет вместе с ними, потому что Моше обрел милость в Его глазах.

После этого Б-г велит Моше вытесать новые каменные скрижали, подобные тем, что были разбиты, и вновь подняться на гору Синай. Моше исполняет повеление, и Б-г нисходит в облаке, открывая Себя как Милосердного, Милостивого и Долготерпеливого, сохраняющего милость тысячам поколений, но также карающего за зло.

Б-г заключает с Израилем новый завет, обещая совершить чудеса, невиданные прежде, и изгнать народы Ханаана. Он повелевает Моше разрушить алтари идолопоклонников, не вступать в союзы с местными народами и строго хранить верность Всевышнему. Также Б-г напоминает о заповедях – праздновании Песаха, Шавуот и Суккота, соблюдении Шаббата, принесении первых плодов.