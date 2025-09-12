Время зажигания субботних свечей 12 сентября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:13, 19:27

Тель-Авив – 18:29, 19:28

Хайфа – 18:23, 19:28

Беэр-Шева – 18:22, 19:28

Эйлат – 18:21, 19:26

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Ки таво":

Глава начинается с описания двух заповедей, которые народ Израиля должен исполнить, войдя в Землю Обетованную. Первая – это принесение первых плодов урожая (Бикурим) в Храм, сопровождающееся особой исповедью, в которой человек вспоминает историю исхода из Египта и милости, оказанные ему Богом. Вторая заповедь – это отделение десятины от урожая.

Центральная часть главы содержит прямое и детальное описание благословений и проклятий, которые станут следствием соблюдения или нарушения завета с Богом. Благословения обещают всестороннее процветание: успех в городе и поле, обильные урожаи и приплод скота, победу над врагами, финансовое благополучие и высокий духовный статус среди других народов. Эти блага явятся прямым результатом верного служения и следования путями Господа.

Напротив, перечисление проклятий поражает своей суровостью и всеохватностью. Они являются зеркальным отражением благословений: повсеместный неуспех, болезни, голод, поражение в войнах, ужасные природные бедствия и, в конечном счете, изгнание с родной земли.