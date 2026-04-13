Компания "Папушадо" подала иск против раввина из-за заявлений о некошерности пасхального печенья

Компания "Ахим Папушадо" подала иск против сефардского галахического авторитета, Биньямин Хута. В иске содержится требование немедленно удалить все публикации, где раввин утверждал, что пасхальное печенье компании некошерно, в течение 48 часов опубликовать опровержение и извинения, а также выплатить компенсацию в размере около 3 млн шекелей. По утверждению истцов, высказывания Хуты выходят за рамки допустимого галахического мнения и представляют собой ложные обвинения, наносящие целенаправленный ущерб бизнесу.

В 2025 году раввин Биньямин Хута заявил, что печенье "Папушадо" подпадает под категорию "маца ашира" (маца из теста, замешанного на соке или вине, а не на воде) и выразил сомнение в надежности производственного процесса. Он отметил, что оборудование фабрики круглый год используется для выпечки квасного, и усомнился в возможности полного прокаливания поверхностей для их кошерования. Кроме того, он поднял вопрос о риске "йен несех" – вина, к которому прикасался не соблюдающий заповеди человек, и которое из-за этого становится некошерным.

В прошлом галахические авторитеты указывали на две критические уязвимости, связанные с печеньем, относящимся к категории "маца ашира". Во-первых, в условиях крупного завода крайне трудно избежать попадания воды из промывочных систем или состава самих соков), а смесь сока с водой вызывает брожение значительно быстрее, чем обычное тесто. Во-вторых, использование разрыхлителей и химических агентов для улучшения текстуры печенья приравнивается к использованию дрожжей, что превращает продукт в запрещенное в Песах квасное.

В ответ на критику раввин Авраам Йосеф, отвечающий за кашрут на предприятиях "Папушадо", подробно описал систему контроля за изготовлением печенья. В радиоинтервью он отметил, что поставки вина находятся под полным контролем инспекторов кашрута. Перед началом работы трубы промываются сотнями литров чистого вина, чтобы вытеснить любые остатки воды. Раввин лично инспектирует оборудование, а на самом заводе действует строгий запрет на внос любых напитков работниками, чтобы исключить случайное попадание даже капли воды в тесто. Сразу после розлива в вино добавляют большое количество сахара, превращая его в подслащенный напиток. По Галахе это предотвращает возможность его превращения в "йен несех".