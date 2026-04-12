История "духовного щита": почему Бней-Брак перестал верить в свою неуязвимость

Автор аккаунта "Харедим экспресс" в сети X восстановил хронологию формирования и краха веры жителей Бней-Брака в мистическую неуязвимость города – убеждения, которое десятилетиями считалось почти аксиомой в ультраортодоксальном обществе.

Истоки этой веры уходят во времена Войны за независимость. Согласно книге "Маасе Иш", во время египетских бомбардировок Тель-Авива паника охватила и соседний Бней-Брак. Ученики Авраам-Йешаягу Карелица, духовного лидера литовского направления ультраортодоксов, намеревались укрыться в цитрусовых садах. Однако раввин остановил их словами: "Оставайтесь здесь подле меня… Я постановляю, что Бней-Брак бомбить не будут". Как утверждается, все бомбы тогда упали на пустырях за пределами города.

С этого момента в коллективном сознании закрепилась идея о "духовном куполе": постановление праведника и сила изучения Торы обеспечивают физическую защиту. Во время Войны в Персидском заливе, когда иракские ракеты "Скад" поражали соседний Рамат-Ган, Бней-Брак действительно оставался почти нетронутым. Редкие попадания на окраинах, в нерелигиозном районе Пардес-Кац, объяснялись раввинами тем, что там жили "нарушители субботы", что лишь усиливало веру жителей центральных кварталов.

В 2012 году, во время операции "Облачный столп", раввин Хаим Каневский закрепил это убеждение письменно. В городе распространялась его записка с призывом полагаться на слова Хазон Иша: "…это, безусловно, сбудется и сегодня, и нет причин для страха вообще". Письмо висело в ешивах и стало одной из причин, по которой тысячи семей игнорировали сирены ПВО.

Перелом произошел во время нынешней войны с Ираном. Бней-Брак столкнулся уже не с единичными ударами, а с массированными ракетными залпами с кассетными боеголовками. За 40 дней обстрелов в городе были зафиксированы десятки попаданий. В канун Песаха 11-летняя девочка получила критические ранения осколками стекла прямо в своей постели. Всего ранения получили 96 человек, а 520 жителей были вынуждены покинуть дома, признанные непригодными для проживания.

Когда отрицать происходящее стало невозможно, городской религиозный суд (бейт-дин) предпринял беспрецедентный шаг. В официальном обращении раввины Иегуда Сильман и Сариэль Розенберг фактически дезавуировали прежнее обещание. В постановлении говорится: "То, что принято считать, будто существует обещание от Хазон Иша… эти вещи не являются точными, и понимающему достаточно".

На фоне этих событий в Бней-Браке резко изменилось поведение жителей: начались массовые закупки защитных ставней, укрепление комнат и более строгое соблюдение инструкций ПВО. История "духовного щита", на котором выросли три поколения, уступает место новой реальности, в которой общество вынуждено пересматривать границы между верой и физической безопасностью.