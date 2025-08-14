Раввин Ицхак Колодецкий: "Армия – это идолопоклонство"

Раввин Ицхак Колодецкий, зять раввина Хаима Каневского, покойного лидера литовского направления иудаизма, заявил в интервью радиостанции "Коль ба-рама", что ЦАХАЛ является формой идолопоклонства. По его словам, требования о призыве молодых ультраотодоксов приравниваются к войне на уничтожение еврейского народа.

"Армия – это идолопоклонство, пролитие крови и разврат, им ничего не важно. Пришел ко мне парень, который столкнулся с этим, и не знает, что делать, он боится. Это война на уничтожение народа Израиля", – сказал раввин Колодецкий.

Раввин Ицхак Колодецкий является одним из раввинов ешивы "Бейт-Яаков" в Бат-Яме, президентом сети колелей (ешив для женатых) "Матар а-шамаим" в Пардес-Кеце и членом комиссии раввинов при учреждениях на могиле праматери Рахели. Он часто ездит за границу для духовной поддержки еврейских общин.