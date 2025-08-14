x
14 августа 2025
14 августа 2025
14 августа 2025
последняя новость: 00:52
14 августа 2025
Традиции

Раввин Ицхак Колодецкий: "Армия – это идолопоклонство"

время публикации: 14 августа 2025 г., 00:20 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 21:29
Раввин Ицхак Колодецкий: "Армия – это идолопоклонство"
Avshalom Sassoni/Flash90

Раввин Ицхак Колодецкий, зять раввина Хаима Каневского, покойного лидера литовского направления иудаизма, заявил в интервью радиостанции "Коль ба-рама", что ЦАХАЛ является формой идолопоклонства. По его словам, требования о призыве молодых ультраотодоксов приравниваются к войне на уничтожение еврейского народа.

"Армия – это идолопоклонство, пролитие крови и разврат, им ничего не важно. Пришел ко мне парень, который столкнулся с этим, и не знает, что делать, он боится. Это война на уничтожение народа Израиля", – сказал раввин Колодецкий.

Раввин Ицхак Колодецкий является одним из раввинов ешивы "Бейт-Яаков" в Бат-Яме, президентом сети колелей (ешив для женатых) "Матар а-шамаим" в Пардес-Кеце и членом комиссии раввинов при учреждениях на могиле праматери Рахели. Он часто ездит за границу для духовной поддержки еврейских общин.

Традиции
