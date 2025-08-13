Сотни раввинов проведут массовую молитву против призыва "харедим"

Несколько сотен раввинов соберутся в четверг, 14 августа, на массовую молитву напротив тюрьмы 10 в знак протеста против ареста ультраортодоксальных дезертиров.

В связи с экстремальной жарой в Израиле было принято решение провести массовую молитву в 21:00, она будет длиться около получаса и включать в себя чтение псалмов. Об этом сообщает INN.