13 августа 2025
Традиции

Сотни раввинов проведут массовую молитву против призыва "харедим"

время публикации: 13 августа 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 14:01
Сотни раввинов проведут массовую молитву против призыва "харедим"
David Cohen/FLASH90

Несколько сотен раввинов соберутся в четверг, 14 августа, на массовую молитву напротив тюрьмы 10 в знак протеста против ареста ультраортодоксальных дезертиров.

В связи с экстремальной жарой в Израиле было принято решение провести массовую молитву в 21:00, она будет длиться около получаса и включать в себя чтение псалмов. Об этом сообщает INN.

