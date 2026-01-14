Отец Йосефа Айзенталя: "Поскольку его задавил араб, он погиб, освящая Имя Творца"

Раввин Шмуэль Айзенталь, отец 14-летнего Хаима-Йосефа Айзенталя, погибшего во время демонстрации против закона о призыве, дал интервью радиостанции "Коль ба-рама". По словам Айзенталя, ведущие ультраортодоксальные раввины считают его сына погибшим за освящение Имени Творца": "Мне передали, что на надгробии нужно указать аббревиатуру "Всевышний отомстит за его кровь". Тот факт, что он был убит арабом, означает, что Йосеф погиб, освящая Имя Творца".

В ходе интервью раввин рассказал о визите депутата Кнессета Элазара Штерна из партии "Еш Атид" во время шивы: "Он сказал, что все должны идти в армию. Тогда я спросил его: зачем ты пришел?!". По словам Шмуэля Айзенталя, ни полиция, ни автобусная компания "Экстра" до сих пор не связались с семьей. "Меня это лично не тревожит, но это просто не по-человечески", – сказал он. Комментируя свое недавнее интервью секулярным СМИ, отец погибшего заявил, что монтаж был проведен с нарушением договоренностей, и часть его слов была вырезана.

Освящение Имени Творца (ивр. кидуш а-Шем) – заповедь возвеличивать и освящать Имя Бога своими поступками. Изначально это понятие подразумевало праведную жизнь, которая служила бы примером для других народов и свидетельствовала о величии Творца. В условиях многовековых преследований и гонений главным значением заповеди стало добровольное самопожертвование и мученичество во имя веры.