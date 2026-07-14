Профессор Юваль Эльбашан подверг критике выводы исследования о предпочтениях ультраортодоксов

Профессор Юваль Эльбашан опубликовал колонку на сайте Ynet, в которой подверг критике выводы исследования, заказанного Советом по высшему образованию Израиля (МАЛАГ) по вопросу гендерно-сегрегированного обучения на терапевтических магистерских программах для ультраортодоксального сектора. Эльбашан утверждает, что результаты противоречат заключениями исследователей: для большинства харедим возможность обучаться в раздельных рамках остается ключевым условием получения высшего образования.

Респондентов спросили, будут ли они поступать на программу профессиональной подготовки, если единственным вариантом окажется смешанное обучение без альтернативы в виде раздельного формата. 42% ответили, что не станут поступать, еще 14% выбрали вариант "скорее нет", 19% затруднились с ответом, 12% сообщили "скорее да", и лишь 13% дали однозначно положительный ответ.

Таким образом, отмечает Эльбашан, 56% участников фактически отвергли возможность обучения без гендерного разделения, тогда как только 25% выразили готовность учиться в смешанной среде. По его мнению, исследователи пришли к выводу о существовании "значительной группы в 44%, готовой или рассматривающей возможность поступления", лишь потому, что отнесли всех колеблющихся респондентов к категории потенциально согласных.

Дополнительным доказательством важности раздельного обучения профессор считает другой результат опроса. Участникам предложили выбрать три наиболее важных фактора из списка из 21 критерия при выборе программы обучения. Возможность учиться раздельно заняла первое место с результатом 48%, значительно опередив следующий по популярности критерий, набравший 39%. Несмотря на то, что это лидирующий показатель, авторы исследования прокомментировали результат следующим образом: "Половина опрошенных не считала этот фактор главным". Он также отметил, что при ответе на вопрос о том, какой единственный фактор поможет увеличить число специалистов-терапевтов в ультраортодоксальном секторе, респонденты вновь указывали на важность раздельных программ.

Эльбашан утверждает, что полученные данные являются аргументом в пользу расширения возможностей для гендерно-сегрегированного обучения, а не их сокращения. Он напомнил, что Верховный суд Израиля ранее постановил, что добровольное обучение в раздельных рамках по религиозным мотивам не является дискриминацией, поскольку не ограничивает права других студентов обучаться в смешанных группах.

Вместе с тем профессор признал наличие серьезных аргументов против такой модели, включая возможное ограничение академического опыта и риск сокращения возможностей для преподавательниц. Однако, по его мнению, эти вопросы следует обсуждать открыто и взвешенно, не игнорируя фактические результаты исследований и право ультраортодоксов самостоятельно выбирать формат получения высшего образования.