x
15 октября 2025
|
последняя новость: 18:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 18:14
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Зохран Мамдани посетил видных представителей сатмарского хасидского двора

время публикации: 15 октября 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 18:09
Зохран Мамдани посетил видных представителей сатмарского хасидского двора
Bingjiefu He/Wikipedia

В дни Суккота кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдан провел встречу с представителями сатмарских хасидов в Вильямсбурге. Сначала Мамдани посетил сукку раввина Моше Индига, лидера одной из фракций сатмарской общины, где ему был оказан теплый прием.

По сообщению информационного агенства JTA, один из раввинов, присутствовавших на встрече, заявил, что Индиг считает Мамдани "другом еврейского народа" и прочит ему звание "лучшего мэра". Помимо этого, Мамдани также посетил сукку раввина Шулема Дойча, который представляет другую фракцию сатмарского двора.

Позиция Мамдани по Израилю совпадает с традиционным антисионизмом сатмарских хасидов, принципиально не признающих еврейское государство. Кроме того, сатмарские хасиды стремятся обеспечить себе свободу от государственного регулирования религиозного образа жизни, и они готовы поддерживать тех политиков, которые обещают такую автономию. Ранее это обстоятельство привлекало их к сопернику Мамдани, Эндрю Куомо.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 07 июля 2017

Лидер сатмарских хасидов выступает против репатриации евреев в Израиль