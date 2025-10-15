Зохран Мамдани посетил видных представителей сатмарского хасидского двора

В дни Суккота кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдан провел встречу с представителями сатмарских хасидов в Вильямсбурге. Сначала Мамдани посетил сукку раввина Моше Индига, лидера одной из фракций сатмарской общины, где ему был оказан теплый прием.

По сообщению информационного агенства JTA, один из раввинов, присутствовавших на встрече, заявил, что Индиг считает Мамдани "другом еврейского народа" и прочит ему звание "лучшего мэра". Помимо этого, Мамдани также посетил сукку раввина Шулема Дойча, который представляет другую фракцию сатмарского двора.

Позиция Мамдани по Израилю совпадает с традиционным антисионизмом сатмарских хасидов, принципиально не признающих еврейское государство. Кроме того, сатмарские хасиды стремятся обеспечить себе свободу от государственного регулирования религиозного образа жизни, и они готовы поддерживать тех политиков, которые обещают такую автономию. Ранее это обстоятельство привлекало их к сопернику Мамдани, Эндрю Куомо.