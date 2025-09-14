Брацлавские хасиды недовольны решением Молдовы отменить рейсы в Умань

В канун Рош а-Шана, когда десятки тысяч брацлавских хасидов планировали совершить паломничество в украинский город Умань, власти Молдовы отменили все чартерные и регулярные рейсы, предназначенные для их перевозки.

Зонтичная организация "Ихуд Бреслав", представляющая интересы паломников, назвала это решение незаконным. Ее председатель, раввин Натан Бин-Нун, охарактеризовал действия властей следующим образом: "Что это за поведение банановой республики?.. Если их правительство может просто так отменять легальные контракты и рейсы, какие гарантии, что они не национализируют и не конфискуют активы инвесторов?"

Раввин Леви-Ицхак Гвирц, координирующий туроператоров, также прокомментировал ситуацию: "Это чистый антисемитизм. Они просто не хотят, чтобы евреи проезжали через их страну". Он также вспомнил события прошлого года: "Они создавали у нас впечатление до самой последней минуты, что если мы решим "небольшую проблему", все будет хорошо. Но в реальности они все отменили без достаточного предупреждения".

В ответ на отмену рейсов организация "Ихуд Бреслав" призвала правительство Израиля пересмотреть отношения с Кишиневом, заявив: "Мы не можем продолжать вести дела как обычно со страной, которая расторгает обязывающие международные соглашения только потому, что они касаются евреев". В свою очередь, главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман выразил удивление решением властей. Он также подтвердил, что Израиль прилагал значительные усилия для разрешения ситуации.