Редакционная статья на сайте "Кикар а-шабат": "Нельзя позволять маргиналам сжигать наши улицы"

Ультраортодоксальное новостное издание "Кикар а-шабат" опубликовало редакционную статью, осуждающую насилие на улицах Бней-Брака на фоне протестов вокруг призыва и задержаний учащихся ешив. Авторы подчеркивают: зрелище, когда молодых ешиботников волокут полицейские, воспринимается как унижение и атака на идентичность. Однако именно потому, что боль подлинная, нельзя позволить ей превратиться в разрушительную силу.

Редакция называет поджоги шин, бросание камней и взрывы осквернением Б-жественного Имени и предательством ценностей мира Торы. По её словам, уличная агрессия не помогает никому: ни один камень не отменил Приказ о призыве и не освободил задержанного, зато каждый ролик с насилием становится подарком противникам и усиливает аргументы тех, кто хочет представить харедим чужаками.

Журналисты "Кикар а-шабат" напоминают, что раввин Дов Ландо, раввин Моше-Гиллель Гирш и раввин Ицхак Йосеф высказались однозначно: насилие запрещено, а агрессивных демонстрантов следует отвергнуть и даже "изгнать из стана". Редакция подчеркивает, что вера в мудрецов – это не меню, из которого выбирают только удобные указания.

В заключительной части редакционной статьи авторы предупреждают, что маргиналы играют на руку крайним элементам по другую сторону баррикад: радоваться кадрам с горящими улицами будут не раввины и не община, а те, кто хочет ужесточения законов и дальнейшего раскола. Портал призывает "молчаливое большинство" харедим перестать ограничиваться осуждением на кухнях и начать говорить дома и в ешивах о том, что насилие неприемлимо, и что борьба должна происходить исключительно в соответствии с указанием духовных лидеров.