Раввин Амар: "Лучше остаться без Главного раввината, чем позволить женщинам сдавать экзамены"

Бывший главный раввин Израиля и Иерусалима Шломо Амар выступил с критикой решения Верховного суда, обязывающего Главный раввинат допустить женщин к квалификационным экзаменам на звание раввинов и религиозных судей. В ходе лекции в иерусалимской ешиве "Нер а-Тора" раввин Амар заявил, что разрешение сдавать экзамены неизбежно приведет к назначению женщин на духовные должности. Он обвинил судей БАГАЦа в близости к реформистским взглядам и призвал главных раввинов проявить стойкость.

"Мне говорят [сотрудники Главного раввината]: если мы не проведем экзамены, у нас не будет новых раввинов. Я отвечаю: лучше пусть не будет экзаменов вовсе, чем мы позволим женщинам сдавать их", – заявил раввин Амар. Он подчеркнул, что если государственная система падет под давлением Верховного суда, религиозному сообществу следует создать частные общины, как это было в диаспоре, где каждая община сама выбирала себе духовного лидера. Раввин добавил, что его позиция – это не попытка унизить женщин, а стремление сохранить многовековую традицию.

Ранее Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что государство обязано предоставить женщинам возможность проходить госэкзамены на знание Галахи, аналогичные тем, что сдают кандидаты в раввины. В ответ на судебное решение Главный раввинат Израиля подтвердил, что женщины будут допущены к экзаменам. Согласно плану, женщины будут сдавать те же тесты, что и мужчины, но в отдельных залах.