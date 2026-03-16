В Кирьят-Оно прошли выборы городского раввина. Борьба развернулась между ультраортодоксом Ицхаком Варди, одним из лекторов популярного сайта "Идаврут", и религиозным сионистом, подполковником запаса Рои Маргалитом. По результатам подсчета голосов победу одержал раввин Варди.

Раввин Ицхак Варди считался кандидатом, которого продвигал лично Арье Дери, лидер ШАС. Его рассматривали как явного фаворита на пост городского раввина. Его соперник, раввин Рои Маргалит, в настоящее время проходит службу по экстренной повестке "цав 8". Маргалит заручился поддержкой ряда представителей религиозно-сионистского лагеря, включая министра финансов Бецалеля Смотрича и бывшего главного раввина города Рацона Аруси.

Накануне голосования религиозно-сионистский "Форум резервистов" распространил обращение к членам избирательного корпуса, призвав поддержать Маргалита. В письме подчеркивалось, что в условиях войны выбор городского раввина имеет особое значение, поскольку речь идет не только о религиозной должности, но и о связи духовного руководства с израильским обществом в целом и его нынешними испытаниями.