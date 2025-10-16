x
16 октября 2025
Традиции

Главные раввины Израиля составили молитву о возвращении тел погибших заложников

время публикации: 16 октября 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 21:28
Главные раввины Израиля составили молитву о возвращении тел погибших заложников
Chaim Goldberg/Flash90

Главные раввины Израиля Давид Йосеф и Кальман Бер обратились к населению с призывом добавить в ежедневные молитвы составленный ими отрывок с просьбой о возвращении тел израильских заложников в Газе, которые до сих пор не преданы земле.

Ранее многие обращались к раввинам с вопросом, как следует поступать с точки зрения еврейской традиции в отношении погибших, чьи тела до сих пор не захоронены. В ответ раввины подчеркнули, что необходимо включить в молитвы просьбу об возвращении погибших для последующего их погребения по Галахе. По их словам, такая молитва является выражением памяти, уважения и морального долга перед павшими.

Текст, предложенный главными раввинами для включения в молитву: "Отец милосердный, обитающий в вышине, вспомни с милостью наших братьев, павших во имя освящения Имени, народа и земли. Пусть Всевышний помянет их во благо вместе с праведниками мира, и пусть поскорее будут возвращены они к народу Израиля, как сказано: "И к народу своему Ты приведешь его". Да удостоятся они покоя на своих ложах, и скажем: амен".

