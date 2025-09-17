Раввины национально-религиозного сектора выступили против призыва девушек в армию

Влиятельные раввины национально-религиозного сектора ("вязаные кипы") опубликовали письмо, адресованное руководству религиозных школ для старшеклассниц. В документе они призвали запретить организациям, агитирующим за призыв девушек в армию, доступ в учебные заведения. Авторы письма утверждают, что такая деятельность наносит ущерб ЦАХАЛу и противоречит Галахе.

В своем обращении раввины, среди которых – Дов Лиор, Яаков Ариэль и Шмуэль Элиягу, заявили, что поощрение службы девушек вредит способности армии воевать более эффективно. Они подчеркнули, что ЦАХАЛ создан не для продвижения "прогрессивных повесток", а для победы, спасения жизней и установления мира. По их словам, религиозным девушкам не подходит служба в гендерно-смешанных подразделениях армии.

Авторы письма отметили героизм, проявленный женщинами во время текущей войны, но указали, что смелость и преданность можно реализовать и в гражданских рамках. Они предложили, чтобы армия, если она действительно нуждается в помощи девушек, создавала для них гражданские добровольческие структуры, где можно было бы служить стране, не находясь в подчинении у мужчин-командиров.

Раввины резко выступили против службы девушек в боевых подразделениях, заявив, что такое совмещение приносит больше вреда, чем пользы. Они призвали учениц не поддаваться на уговоры и заявить армии о своем отказе от призыва, утверждая, что именно таким образом они смогут по-настоящему помочь стране и стать "тихими героинями" своего поколения.