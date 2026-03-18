Сгенерированное ИИ видео, на котором женщины-политики снимают головные уборы, вызвало скандал

Сетевой активист Наор Наркис, выступающий за отделение религии от государства и секуляризацию ультраортодоксов, оказался в центре скандала после публикации видео, созданного с помощью искусственного интеллекта. В ролике женщины-политики, включая Орит Струк, Идит Сильман и Лимор Сон Хар-Мелех, снимают с себя головные уборы. По словам Наркиса, это стало ответом на видео министра Гилы Гамлиэль, в котором иранских женщин призывали снимать хиджабы.

Лимор Сон Хар-Мелех заявила, что ролик унижает не только ее лично, но и других религиозных женщин, которые гордятся своим выбором. Депутат Ади Азуз (партия "Еш Атид") осудила ролик, заявив, что, несмотря на разницу в политических взглядах с героинями видео, она считает такие методы мизогинными и недопустимыми. В свою очередь Ифат Села, председатель женского религиозного движения "Эмуна", подчеркнула, что ношение головного убора в Израиле является актом свободной воли и глубоко личным выбором каждой женщины, отражающим ее связь с традицией.

Параллельно правозащитная организация "Бецальмо" направила обращение к юридической советнице правительства с требованием начать уголовное расследование против Наора Наркиса. Генеральный директор организации Шай Глик заявил, что подобные действия являются посягательством на честь и частную жизнь женщин, особенно когда речь идет о народных избранницах.