Раввин Шмуэль Элиягу о деле Шошаны Струк: ритуального насилия не было

По сообщению сайта "Сругим", раввин Цфата и член Совета Главного раввината Израиля Шмуэль Элиягу прокомментировал общественную дискуссию, вызванную самоубийством Шошаны Струк, и отверг утверждения о существовании в религиозно-сионистской среде так называего сексуализированного ритуального насилия.

Отвечая на вопрос раввина Элиава Турджемана, раввин Элиягу заявил, что созданный им раввинский суд, который занимается рассмотрением жалоб на сексуальные преступления, работает уже много лет и рассмотрел сотни обращений. По его словам, за всё время работы не было обнаружено ни одного достоверного свидетельства или серьезного доказательства ритуального насилия со стороны раввинов или общественных деятелей.

Раввин Шмуэль Элиягу также отметил, что подобные данные подтверждают и другие организации, занимающиеся предотвращением сексуализированного насилия. По его словам, аналогичный вывод сделали и правоохранительные органы.

Кроме того, Элиягу подверг критике обвинения и кампанию нападок в адрес министра по делам поселений Орит Струк. Он подчеркнул, что наряду с обязанностью искоренять реальные случаи сексуального насилия существует и обязанность бороться с ложными обвинениями и клеветой. По словам раввина, подобные утверждения наносят серьезный вред общественной репутации религиозно-сионистского сектора, который посвятил себя служению еврейскому народу и Государству Израиль. Раввин призвал проявлять осторожность и не распространять неподтвержденные обвинения.

Ранее раввин Юваль Шерло, глава отдела этики при ассоциации "Цоар", прокомментировал в социальных сетях смерть Шошаны Струк. Он отметил, что самоубийство вызывает чувство утраты и вины, а также мучительные вопросы о том, можно ли было предотвратить трагедию. Он подчеркнул, что в еврейской традиции самоубийство рассматривается как запрещенное действие. По его словам, общество обязано проявлять больше внимания и чуткости к людям, находящимся в тяжелом душевном состоянии, чтобы предотвратить такие трагедии.