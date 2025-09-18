Раввин Охад Тахарлев подверг критике письмо против мобилизации религиозных девушек

Раввин Охад Тахарлев, глава учебного заведения "Мидрешет-Линденбаум" и руководитель организации "Мааминот бе-мадим", занимающейся консультацией религиозных девушек, заинтересованных пройти службу в армии, выступил с резкой критикой в адрес недавнего письма ряда раввинов религиозного сионизма. В этом письме духовные лидеры призвали руководство школ для девушек препятствовать деятельности организаций, которые поддерживают службу религиозных девушек в армии.

По словам Тахарлева, подобный подход является "тяжелой ошибкой" и ослабляет тех, кто уже служит и вносит свой вклад в безопасность страны. Он подчеркнул, что в условиях заповеданной войны ("милхемет-мицва") никто не имеет права оставаться в стороне. Тахарлев сослался на статистику: около 40% религиозных девушек сегодня проходят службу в армии.

Тахарлев добавил, что девушки, которым сложно быть в боевых подразделениях, могут внести не менее важный вклад в качестве бойцов тыловой поддержки или в других службах, где армия испытывает острую потребность. В качестве примера он привел создание в последние годы отдельных подразделений для девушек в рамках военной разведки. По его словам, этот пилотный проект уже доказал свою эффективность и будет расширен на другие части ЦАХАЛа.

В заключение Тахарлев призвал Главный раввинат Израиля встретиться с девушками, которые проходят службу в разных подразделениях ЦАХАЛа, чтобы на практике ознакомиться с условиями их службы и с системой духовной поддержки, специально созданной для религиозных военнослужащих. Он напомнил, что с 1950 года, когда раввинат издал постановление, запрещающее девушкам служить в армии, не было проведено серьезного обсуждения этой темы. "Сегодня, особенно после трагических событий 7 октября, реальность изменилась, и настало время вновь поднять вопрос о службе женщин в армии", – подчеркнул раввин.