Мечтаете о карьере психолога? Учитесь на родном языке, работайте по всему миру

Переезд в другую страну – это всегда серьезный вызов для карьеры. Сфера ментального здоровья и психологии востребована во всем мире, но годы, требующиеся для преодоления языкового барьера, заоблачная стоимость обучения в местных вузах и сложные экзамены на иностранном языке часто заставляют отказываться от любимого дела.

Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана" предлагает качественную альтернативу. Вы можете получить качественное образование на русском языке и диплом, который официально признается за границей.

Психологическое образование в "Бейт-Хане" – ваш капитал в новой стране

МГПИ "Бейт-Хана" приглашает получить степень Бакалавра или Магистра по направлению "Психология" полностью в дистанционном формате:

Обучение на русском языке: Вы глубоко осваиваете клинические и терапевтические дисциплины на понятном языке, не теряя времени на языковую адаптацию.

Вы глубоко осваиваете клинические и терапевтические дисциплины на понятном языке, не теряя времени на языковую адаптацию. Признание за рубежом: Дипломы института имеют государственную аккредитацию, официально подтверждаются профильными министерствами за границей. В Израиле они верифицируются Министерством просвещения (Минпрос) как первая степень (тоар ришон) или вторая степень (тоар шени), а также котируются в США и Европе.

Дипломы института имеют государственную аккредитацию, официально подтверждаются профильными министерствами за границей. В Израиле они верифицируются Министерством просвещения (Минпрос) как первая степень (тоар ришон) или вторая степень (тоар шени), а также котируются в США и Европе. Мировые стандарты: Программы реализуются в партнерстве с зарубежными вузами, включая государственный Академический педагогический колледж "Орот Исраэль" (Израиль), что гарантирует интеграцию передовых международных методик.

Программы реализуются в партнерстве с зарубежными вузами, включая государственный Академический педагогический колледж "Орот Исраэль" (Израиль), что гарантирует интеграцию передовых международных методик. Выгода в 3-4 раза: Стоимость обучения в разы ниже тарифов зарубежных университетов. Вы инвестируете в профессию, а не переплачиваете за кампус.

Стоимость обучения в разы ниже тарифов зарубежных университетов. Вы инвестируете в профессию, а не переплачиваете за кампус. Удобный онлайн-формат: Учитесь из любой точки мира в удобное время, совмещая лекции с работой и заботой о семье.

Не ставьте свою профессиональную реализацию на паузу. Профессия психолога – это стабильный доход и статус, которые останутся с вами в любой точке планеты.

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История успеха Елизаветы Булгачевой

Ярким примером того, как образование в "Бейт-Хане" меняет жизнь и открывает границы, делятся наши выпускники. В стенах института Елизавета Булгачева нашла не просто качественное образование, но и мощную поддержку, которая помогла ей определиться с призванием. Прочная база института помогла ей успешно реализовать себя в роли учителя, руководителя общинных программ и создателя волонтерского центра с нуля.

В 2017 году Елизавета переехала в Германию, где ее диплом прошел успешную верификацию. Сегодня она успешно совмещает практикующий психоанализ и работу воспитателем в детском саду, а также возглавляет детский и подростковый клубы в еврейской общине города Оберхаузен. Елизавета отмечает, что до сих пор считает годы в "Бейт-Хане" бесценным фундаментом, который предопределил ее успешное международное будущее.

В рамках информационного спонсорства