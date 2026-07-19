Среди религиозных евреев в США усилился интерес к владению и ношению оружия

По данным журнала "Мишпаха", на фоне роста антисемитизма в религиозных еврейских общинах США заметно усилился интерес к владению и ношению огнестрельного оружия. При этом оружие рассматривается через галахическую и мировоззренческую призму. В центре обсуждения находятся два ключевых понятия: "иштадлут" – человеческое усилие, направленное на достижение результата, и "битахон" – упование на Всевышнего.

Часть общины приходит к выводу, что приобретение оружия является необходимой формой "иштадлута". Другие же опасаются, что чрезмерное внимание к вооружению способно подорвать "битахон", создавая иллюзию, будто безопасность зависит прежде всего от человека. Раввин Моше Ротберг из Томс-Ривер подчеркивает: Тора обязывает принимать разумные меры предосторожности, однако предостерегает от превращения оружия в идеологию. По его словам, важно воспитывать детей с пониманием, что источник безопасности – не в пистолете, а во Всевышнем.

Схожую позицию занимает раввин Яаков Вайс из Флэтбуша. Он напоминает, что евреи на протяжении всей истории жили в условиях галута и неизменно сталкивались с антисемитизмом. По его мнению, недопустимо поддаваться панике и проводить прямые параллели между современной Америкой и Европой 1930-х годов. Вместо этого следует сочетать осторожность с трезвой оценкой реальности, помня, что большинство окружающих не настроены враждебно по отношению к евреям.

Быстрые изменения американского законодательства, по словам многих владельцев оружия, опережают формирование общепринятых раввинских рекомендаций. В общинах активно обсуждаются практические вопросы: допустимо ли входить с оружием в синагогу, можно ли носить его в Шаббат, вправе ли вооруженный человек быть вызван к Торе и обязан ли он вмешиваться при возникновении угрозы.

Согласно обзору галахических источников, приведенному в статье, классические авторитеты в целом запрещали приносить оружие в синагогу без крайней необходимости. Однако современные законоучители допускают это при наличии реальной угрозы безопасности. Вопрос ношения оружия в Шаббат напрямую связан с принципом "пикуах нефеш" – спасения жизни, при котором допускается нарушение большинства запретов Торы.

Несмотря на рост числа лицензий и владельцев оружия, значительная часть раввинов выступает против превращения вооружения в новый общественный идеал. В еврейской традиции оружие никогда не рассматривалось как источник силы: подлинная безопасность, по мнению раввинов, достигается через Тору, молитву, веру и ответственное поведение, тогда как оружие может служить лишь крайней мерой в условиях реальной угрозы.