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Ближний Восток

Reuters: посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней

Иран
Война с Ираном
США
время публикации: 20 июля 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 16:59
Reuters: посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней
Sepahnews via AP

Посредники передали Ирану предложение о десятидневном прекращении огня в войне с США, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

По словам источника, пауза должна позволить сторонам обсудить возвращение к временному соглашению, достигнутому в прошлом месяце.

Reuters не приводит дополнительных деталей предложения и ответа Ирана.

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