Reuters: посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней
время публикации: 20 июля 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 16:59
Посредники передали Ирану предложение о десятидневном прекращении огня в войне с США, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.
По словам источника, пауза должна позволить сторонам обсудить возвращение к временному соглашению, достигнутому в прошлом месяце.
Reuters не приводит дополнительных деталей предложения и ответа Ирана.