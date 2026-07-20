Reuters: посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней

Посредники передали Ирану предложение о десятидневном прекращении огня в войне с США, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

По словам источника, пауза должна позволить сторонам обсудить возвращение к временному соглашению, достигнутому в прошлом месяце.

Reuters не приводит дополнительных деталей предложения и ответа Ирана.