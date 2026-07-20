Минздрав смягчил требования к ресторанам и кафе при сохранении стандартов качества
Министр здравоохранения Хаим Кац подписал новые правила, которые немедленно вводят в действие реформу регулирования предприятий общественного питания. В министерстве рассчитывают, что изменения позволят сэкономить миллиарды шекелей в ближайшие годы за счет смягчения требований к инфраструктуре, строительству и эксплуатации заведений при сохранении стандартов общественного здравоохранения.
По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, реформа предусматривает переход от регулирования, ориентированного на требованиях к зданиям, к модели, основанной на управлении рисками. Ожидается, что это позволит открыть больше новых предприятий, снизить административные барьеры и облегчить работу действующего бизнеса.
Реформа распространяется на рестораны, кафе, гостиницы, банкетные залы, сады торжеств и другие предприятия общественного питания. Она вступает в силу после завершения подготовки в министерстве и консультаций с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса, владельцами банкетных залов и другими участниками отрасли.
Среди основных изменений:
– отменяется требование о минимальной площади обеденных залов и санитарных помещений;
– уменьшается минимальная площадь кухни;
– ослабляется зависимость между количеством посадочных мест и обязательной площадью кухни;
– расширяются возможности использования галерей и различных строительных материалов.
По оценке минздрава, реформа позволит сэкономить предприятиям общественного миллиарды шекелей в течение ближайших лет благодаря снижению расходов на строительство, аренду и муниципальный налог (арнону), а также устранению избыточных требований. Кроме того, предприниматели получат более понятные и единообразные правила, которые должны упростить выполнение требований по всей стране.