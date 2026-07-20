В Израиле разработан новый метод ранней диагностики сердечной недостаточности

Исследователи из Хайфского Техниона вместе с врачами ведущих израильских клиник создали ИИ-модель для выявления высокого риска развития сердечной недостаточности на самых ранних стадиях.

Сердечная недостаточность сегодня затрагивает около 64 миллионов человек по всему миру. Болезнь снижает качество жизни пациентов и создает огромную нагрузку на систему здравоохранения. Особенно опасна сердечная недостаточность для пожилых людей. Они страдают одышкой, постоянной усталостью, отеками и непереносимостью физических нагрузок. До сих пор ранняя диагностика этой патологии оставалась крайне сложной задачей, но своевременное вмешательство способно кардинально изменить прогноз для пациентов, избавить их от страданий и спасти жизни.

Разработанная учеными Техниона модель искусственного интеллекта DeepHHF способна предсказать угрозу за несколько лет до появления первых клинических симптомов. Для обучения нейросети специалисты использовали огромный массив данных - около 70 тысяч записей суточного мониторинга ЭКГ. Алгоритм анализирует стандартные 24-часовые записи, сделанные в обычных домашних условиях, и находит мельчайшие, незаметные для человеческого глаза отклонения в работе сердца. Работа опубликована в журнале npj Digital Medicine.

Старший автор исследования, профессор Иоахим Бехар, так прокомментировал работу научной группы: "Насколько нам известно, ни одна из существующих моделей не способна предсказать риск сердечной недостаточности на срок до пяти лет вперед по необработанным записям ЭКГ. Опираясь на стандартные неинвазивные диагностические инструменты, наша модель предоставляет клинически ценную информацию, которая позволяет врачам на ранней стадии выявлять пациентов из группы высокого риска и проводить своевременные профилактические мероприятия, снижая уровень госпитализаций и спасать людей".