Время зажигания субботних свечей 20 февраля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:49, 18:07

Тель-Авив – 17:13, 18:09

Хайфа – 16:59, 18:07

Беэр-Шева – 17:14, 18:09

Эйлат – 17:15, 18:10

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Трума":

Всевышний повелел еврейскому народу принести добровольные дары для строительства Святилища (Мишкана), чтобы Он мог пребывать среди них. Было перечислено пятнадцать видов материалов: металлы (золото, серебро и медь), ткани (голубая, пурпурная и красная шерсть, лен), козья шерсть, обработанные бараньи шкуры и кожа тахаша, а также дерево шитим (акация), масло для светильника, благовония и драгоценные камни.

На горе Синай Моше получил подробную инструкцию по устройству переносного храма. В глубине Святилища, за расшитой завесой, находилась Святая Святых с Ковчегом Завета, хранившем Скрижали. Крышка Ковчега (капорет) была украшена двумя золотыми херувимами. В внешнем отделении помещались золотой семисвечник (Менора) и Стол для хлебов предложения.

Стены собирались из позолоченных брусьев, вставленных в серебряные подножия, и покрывались тремя слоями покрывал: узорчатым, шерстяным и кожаным. Вход закрывала вышитая завеса на столбах. Вокруг Святилища простирался двор с медным жертвенником, огороженный льняными полотнищами, закрепленными на серебряных крючках столбов с медными основаниями.