По сообщению сайта "Аруц шева", в поселении Шило реализуется проект по разведению красных коров с использованием генетических исследований. Его цель – получить животных, полностью соответствующих галахическим требованиям.

Проект начался с четырех коров, привезенных из США. Со временем две из них утратили галахический статус из-за появления черных и белых волосков. Две оставшиеся коровы достигли четырехлетнего возраста. Хотя в Галахе нет строгих возрастных ограничений, в исследовательском центре решили действовать заранее и провели искусственное оплодотворение.

Эксперимент проводился на коровах, утративших галахическую пригодность. По данным ученых, при использовании специально подобранного семени существует высокая вероятность получить полностью "кошерное" потомство. Животные находятся под совместным контролем ученых и религиозных авторитетов, чтобы исключить травмы и дефекты, которые могут лишить корову галахического статуса. Подобный случай недавно произошел на Голанских высотах, где прокол уха для бирки вызвал серьезные галахические споры.

Согласно Торе, пепел красной коровы необходим для ритуального очищения. Без него человек, соприкоснувшийся с умершим или находившийся рядом с телом, считается ритуально нечистым и не может входить на территорию Храма. Поскольку после разрушения Второго Храма традиция этого обряда была утрачена, восстановление практики очищения с использованием пепла красной коровы рассматривается как важное галахическое условие для возобновления храмового служения. По словам инициаторов проекта, их цель – подготовка к возможному проведению обряда на Масличной горе и будущему восстановлению Иерусалимского Храма.