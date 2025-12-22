Украинская полиция расследует повреждение ханукии в Чернигове

22 декабря в Чернигове неизвестные лица повалили ханукальный светильник и оставили, как сообщает местный сайт полиции, "надпись с призывом к нарушению равноправия граждан". Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 22 декабря. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел ночью.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего, принимаются меры для установления и задержания причастных к правонарушению.

Глава еврейской общины Чернигова и военнослужащий ВСУ Александр Чеван заявил, что инцидент носит не хулиганский, а политический характер и может быть частью спланированной провокации. По его словам, менора у драмтеатра устанавливается уже не менее 12 лет, и за все это время подобных случаев не происходило. По мнению Чевана, за произошедшим могут стоять кураторы из России.

Ранее в Украине уже фиксировались подобные инциденты. Так, в декабре 2024 года в центре Львова была повреждена ханукия, установленная на территории мемориального комплекса "Пространство синагог". 19-летнему обвиняемому грозил штраф, общественные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Однако в феврале 2025 года Галицкий районный суд Львова закрыл дело после того, как представитель потерпевшей стороны, благотворительный фонд "Хабад-Львов", отказался от обвинений, а прокурор не возражал против прекращения производства.