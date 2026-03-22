22 марта 2026
Традиции

Раввин о попадании ракеты в Димоне: несмотря на ущерб, произошла большая милость

время публикации: 22 марта 2026 г., 05:59 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 05:49
Chaim Goldberg/Flash90

После иранского ракетного удара по Димоне генеральный директор Объединения раввинов общин и местный житель, Элиав Турджеман, отметил, что, несмотря на серьезный ущерб, "произошла большая милость", учитывая, что ракета не попала непосредственно в жилой дом, а взорвалась на открытой территории между зданиями.

Раввин напомнил предписание Торы "берегите свои души" и подчеркнул, что соблюдение указаний Командования тыла спасает жизни. Он выразил уверенность, что город сможет преодолеть последствия удара, стать сильнее как в материальном, так и в духовном плане, и призвал к усилению соблюдения Шаббата.

Ранее Гурский ребе был проинформирован о прямом попадании ракеты в Араде. Он призвал своих последователей усилить молитвы о выздоровлении пострадавших. По распоряжению ребе к месту происшествия были направлены его представители, депутат Кнессета Ицхак Гольдкнопф и его помощник Моти Бабчик, чтобы на месте оценить ситуацию и оказать необходимую помощь.

