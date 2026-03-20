Раввин предложил галахическое решение для проведения свадеб в военное время

В связи с продолжающимися военными действиями многие пары стоят перед непростым выбором: отменить свадьбу, провести торжество в узком кругу или перенести на неопределенный срок. Сефардский законоучитель раввин Биньямин Хута предложил выход из сложившейся ситуации, который основан на наставлениях раввина Овадьи Йосефа.

Суть идеи заключается в разделении религиозной и праздничной частей свадьбы. Раввин Хута рекомендует в самое ближайшее время провести церемонию обручения ("кидушин") в узком кругу при наличии миньяна из десяти мужчин, а пышное торжество с гостями организовать позже, когда позволит обстановка.

Во время праздничной части свадьбы, чтобы благословения под хупой не считались произнесенными напрасно, их следует мысленно посвятить другой паре, которая вступила в брак ранее. Для соблюдения галахических формальностей раввин предлагает пригласить на это торжество другую семейную пару, находящуюся в пределах семи дней после своей свадьбы.

По словам раввина, такой подход позволит избежать задержки бракосочетания и связанных с этим проблем, сохранив при этом возможность провести в будущем полноценное празднование для всех родных и друзей.