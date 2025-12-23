Раввин Авраам Идан обвиняет полицию в необоснованном задержании и насилии

Раввин Авраам Идан, глава иерусалимской ешивы "Атерет а-Леви", был задержан во время демонстраций на улице Бар-Илан в Иерусалиме. Он утверждает, что стал жертвой насилия со стороны полиции. В интервью СМИ раввин Идан рассказал, что в момент инцидента он не участвовал ни в каких акциях протеста, а лишь ехал за покупками к семейному торжеству.

По его словам, он оказался в эпицентре хаоса случайно: на дороге были мусорные баки, летели камни и светошумовые гранаты, а указания полиции были противоречивыми. "Один полицейский говорил ехать, другой – остановиться. Никто не понимал, что происходит", – отметил он.

Раввин категорически отверг версию полиции о том, что он якобы пытался наехать на сотрудников. Он утверждает, что двигался медленно и пытался покинуть опасное место из-за камней, летевших в его автомобиль. По его словам, после отказа открыть окно, силовики разбили стекло, вытащили его из машины и избили. "Мне сломали ребра, били даже в полицейской машине во время движения", – заявил Идан.

По утверждению раввина, в ходе задержания и последующего содержания под стражей он столкнулся с унизительными и враждебными высказываниями в адрес ультраортодоксальной общины. Раввин провел под арестом около семи часов, после чего был переведен под домашний арест сроком на пять дней.

Раввин Авраам Идан заявляет о серьезных проблемах со здоровьем, бессоннице и сильных болях при дыхании. Идан сообщил, что намерен подать гражданский иск против полиции, подчеркнув: "То, что я пережил, – это не то, о чем можно молчать". В полиции, в свою очередь, заявили, что задержание было произведено в связи с отказом водителя подчиниться приказу и наездом на полицейского, а все жалобы будут рассмотрены в установленном порядке.