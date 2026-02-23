Бар-мицва была омрачена травмой матери именинника, вызванной попаданием конфеты

По информации сайта "Мако", церемония бар-мицвы Алона из Герцлии едва не закончилась в отделении травматологии. В момент, когда был дал сигнал к началу чтения Торы, на виновника торжества посыпались конфеты. Одна из них попала прямо в лицо его матери, Моран Беркович. Женщина призналась, что удар был настолько сильным, что по ощущениям напомнил брошенный камень.

Моран, которая является волонтером скорой помощи, сразу приложила к лицу лед, но избежать последствий не удалось: верхняя губа сильно распухла, началось кровотечение. "Я боялась испортить белое платье и старалась не подавать виду, чтобы не портить праздник, – вспоминает она. – Весь вечер мне приходилось фотографироваться только в профиль и накладывать плотный слой макияжа. Я выглядела так, будто стала жертвой неудачной инъекции ботокса".

Несмотря на происшествие, Моран Беркович сохраняет чувство юмора и надеется, что произошедшее с ней станет уроком для других. Работая воспитательницей в детском саду, она рассказала детям об опасности, кроющейся за метанием предметов. "Для следующей бар-мицвы я куплю только маршмеллоу", – шутит она.

В Талмуде упоминается обычай бросать перед женихом и невестой жареные зерна пшеницы и орехи как символ плодородия и сладкой, изобильной жизни. Позже этот обычай распространился на мальчиков, впервые поднимающихся к Торе в день своего совершеннолетия. Законоучители подчеркивают: запрещено бросать продукты, которые могут испортиться или испачкаться, а само действие не должно приводить к "бизуй охель" – унизительному отношению к пище. Помимо риска физических травм, разбрасывание сладостей нарушает святость и достоинство синагоги ("мора микдаш"). Рекомендуется вместо этого раздавать конфеты детям вне стен синагоги после завершения молитвы.