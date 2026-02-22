x
22 февраля 2026
Традиции

Певец Гад Эльбаз рассказал, что сделал обрезание в 39 лет

время публикации: 22 февраля 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 17:59
Певец Гад Эльбаз рассказал, что сделал обрезание в 39 лет
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский певец Гад Эльбаз в эфире радиостанции "Коль Хай" рассказал, что он прошел церемонию обрезания в 39 лет. С самого детства родители говорили Гаду, что он родился без крайней плоти. Однако после развода у артиста возникли сомнения, и он пригласил к себе домой квалифицированного моэля для осмотра.

"Специалист проверил меня, и выяснилось, что всё это время я считался необрезанным", – рассказал певец. – "В итоге я прошел этот обряд в 39 лет". Певец отметил, что это событие стало для него не просто медицинской процедурой, а глубоким духовным поворотом, изменившим его мировосприятие и укрепившим связь с верой.

Согласно Каббале, рожденные без крайней плоти дети обладают высоким духовным потенциалом. Считается, что в таком состоянии появились на свет первый человек Адам, праведник Ноах (Ной), праотец Яаков и лидер еврейского народа Моше. Даже если анатомически крайняя плоть практически отсутствует, Галаха предписывает выполнение ритуала "атафат дам брит" – извлечения символической капли крови, чтобы подтвердить вступление малыша в союз с Богом.

