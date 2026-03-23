Раввин Бени Лау в открытом письме осудил "еврейский террор"

Раввин Бени Лау, принадлежащий к либеральным кругам религиозного сионизма, опубликовал в соцсетях обращение к жителям поселений. По его словам, в тени войны с Ираном и Ливаном разворачивается "темная реальность", в которой правонарушители, использующие отсутствие общественного внимания, совершают теракты против палестинцев.

"Я не затушевываю и не преуменьшаю действия арабов, стремящихся изгнать меня из Земли Израиля, – пишет он, перечисляя события от резни в Хевроне 1929 года до резни на фестивале "Нова". – Но все это ничуть не умаляет определения действий участников акций возмездия "Таг мехир" как еврейского террора, поскольку он идентичен во всех своих компонентах убийствам, обернутым в идеологию и направленным на невинных".

По его словам, размывание заповеди "Не убий" и подчинение ее идее о том, что жизнь еврея ценнее любой другой жизни, подрывает моральный облик Государства Израиль и еврейского народа. Цитируя пророка Йехезкеля ("И кровь прольете, и землю унаследуете?!"), Лау заключает, что долгий путь возвращения еврейского народа на его землю достигнет своей цели только при условии сохранения принципа Торы: "по образу Божьему создан человек".

Раввин Биньямин (Бени) Лау долгие годы возглавлял синагогу "Рамбан" в Иерусалиме. Он является учредителем сайта "929" по изучению Танаха и автором многочисленных книг. В 2020 году раввин Лау опубликовал документ об интеграции представителей ЛГБТ-сообщества в ортодоксальную общину.