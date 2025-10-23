В Биньямине создан первый ультраортодоксальный форпост Мицпе-Леа

В Биньямине, неподалеку от поселения Кохав а-Шахар, состоялось торжественное открытие ультраортодоксального форпоста под названием Мицпе-Леа. Событие, приуроченное к внесению свитка Торы и открытию синагоги, собрало сотни участников – поселенцев, раввинов и общественных деятелей.

Форпост, в котором уже проживают девять ультраортодоксальных семей, позиционируется как альтернативное жилье для религиозных израильтян, стремящихся к более просторным условиям вдали от перенаселенных городов. Финансовую поддержку проекту оказал фонд "Ам Исраэль Хай". Его глава, бизнесмен Шмуэль Сакет, отметил: "Кто сказал, что нужно жить в 30 квадратных метрах в Бней-Браке? Здесь можно дышать свободно и смотреть на горы".

На церемонии присутствовал депутат Кнессета от партии "Яадут а-Тора" Меир Поруш, который пообещал поддерживать дальнейшее развитие нового поселения. По его словам, заселение новых районов Иудеи и Самарии является неотъемлемой частью миссии по укреплению еврейского присутствия. По завершении торжеств участники танцевали с новым свитком Торы, а гостям раздали брошюры с предложением присоединиться к общине и поддержать ультраортодоксальных поселенцев.