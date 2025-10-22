Во Владимире-Волынском при реконструкции старой больницы были обнаружены мезузы

По сообщению Федерации еврейских общин Украины, в городе Владимир Волынской области во время реконструкции бывшей инфекционной больницы, известной среди горожан как «Красная больница», рабочие наткнулись на уникальную историческую находку — две мезузы.

Рабочие демонтировали дверные коробки, изготовленные в свое время из массивных дубовых балок. Когда их стали распиливать на дрова, внутри были найдены две мезузы. Одна из мезуз сохранилась особенно хорошо, внутри нее находился пергаментный свиток с фрагментом молитвы «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль»).

О находке сообщил глава еврейской общины города Владимир-Волынский Владимир Музыченко. Он выразил искреннюю благодарность Антону Будневскому, который сообщил о находке. Отдельно Музыченко отметил, что дедушка и бабушка Антона, Матвей и Екатерина Будневские, в годы нацистской оккупации спасли еврейскую девочку Фреду Шиппер. За этот героический поступок в 1997 году правительством государства Израиль они были признаны Праведниками народов мира.