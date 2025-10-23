Время зажигания субботних свечей 24 октября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:21, 18:35

Тель-Авив – 17:37, 18:36

Хайфа – 17:30, 18:35

Беэр-Шева – 17:32, 18:37

Эйлат – 17:32, 18:37

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Ноах":

Б-г повелевает Ноаху, единственному праведнику своего поколения, построить ковчег, чтобы спастись от грядущего Потопа, который уничтожит все живое. В ковчеге должны укрыться Ноах с семьёй и представители всех видов животных.

Сорок дней и ночей льётся дождь, затем вода ещё долго держится и постепенно спадает. Когда ковчег останавливается на горах Арарат, Ноах выпускает ворона и голубя, чтобы проверить, сошла ли вода. Спустя год после начала Потопа земля высыхает, и Б-г повелевает Ноаху выйти из ковчега.

Ноах приносит жертву Всевышнему, и Б-г заключает с человечеством новый союз, обещая больше не губить землю. Знаком этого союза становится радуга. Людям теперь разрешено есть мясо, но запрещено употреблять кровь и убивать человека.

Позднее Ноах сажает виноградник, напивается и оказывается обнажён. Его сыновья Шем и Йафет прикрывают отца и получают благословение, тогда как Хам, проявивший неуважение, проклинается.

Через десять поколений потомки Ноаха, говорившие на одном языке, решают построить Вавилонскую башню, чтобы прославить себя. Б-г смешивает их языки, и люди рассеиваются по всей земле, став разными народами.

Глава завершается перечислением поколений от Ноаха до Аврама и рассказом о переселении семьи Аврама из Ура-Касдима в Харан на пути к земле Кнаан.