x
24 августа 2025
|
последняя новость: 03:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 03:43
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Суд сократил выплату по ктубе: вместо полумиллиона – 180 тысяч шекелей

время публикации: 24 августа 2025 г., 03:43 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 02:58
Суд сократил выплату по ктубе: вместо полумиллиона – 180 тысяч шекелей
Flash90

Верховный раввинский суд в Иерусалиме отклонил взаимные апелляции супругов, развод которых сопровождался тяжбами вокруг суммы, записанной в брачном контракте (ктубе). В документе значилось 500 тысяч шекелей, однако окончательная сумма выплаты составила лишь 180 тысяч.

Женщина настаивала на полном исполнении условий брачного контракта, тогда как мужчина утверждал, что не обязан платить вовсе. Еще на предыдущем этапе суд установил компромиссную сумму в 180 тысяч, но обе стороны подали апелляцию. Раввины Цион Луз-Илуз, Ахиезер Амрани и Меир Фрейман оставили решение в силе.

Судьи отметили, что вина за распад брака лежит на муже: в деле фигурировали доказательства его насилия, включая уголовный приговор и отбытые им работы на благо общества. При этом доводы о якобы имевшей место супружеской измене со стороны жены признаны недоказанными.

Особое внимание судьи уделили крупным суммам, которые принято указывать в брачных контрактах. По их словам, суммы в сотни тысяч или миллионы шекелей часто носят символический характер, но на стадии развода становятся предметом длительных конфликтов. В решении подчеркивается необходимость выработать единые правила, чтобы избежать противоречивых приговоров и бесконечных споров. Суд также передал решение главе Верховного раввинского суда для последующего рассмотрения возможности системных изменений в практике установления размеров ктубы.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 февраля 2025

Раввинский суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 52 тысячи долларов