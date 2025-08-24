Суд сократил выплату по ктубе: вместо полумиллиона – 180 тысяч шекелей

Верховный раввинский суд в Иерусалиме отклонил взаимные апелляции супругов, развод которых сопровождался тяжбами вокруг суммы, записанной в брачном контракте (ктубе). В документе значилось 500 тысяч шекелей, однако окончательная сумма выплаты составила лишь 180 тысяч.

Женщина настаивала на полном исполнении условий брачного контракта, тогда как мужчина утверждал, что не обязан платить вовсе. Еще на предыдущем этапе суд установил компромиссную сумму в 180 тысяч, но обе стороны подали апелляцию. Раввины Цион Луз-Илуз, Ахиезер Амрани и Меир Фрейман оставили решение в силе.

Судьи отметили, что вина за распад брака лежит на муже: в деле фигурировали доказательства его насилия, включая уголовный приговор и отбытые им работы на благо общества. При этом доводы о якобы имевшей место супружеской измене со стороны жены признаны недоказанными.

Особое внимание судьи уделили крупным суммам, которые принято указывать в брачных контрактах. По их словам, суммы в сотни тысяч или миллионы шекелей часто носят символический характер, но на стадии развода становятся предметом длительных конфликтов. В решении подчеркивается необходимость выработать единые правила, чтобы избежать противоречивых приговоров и бесконечных споров. Суд также передал решение главе Верховного раввинского суда для последующего рассмотрения возможности системных изменений в практике установления размеров ктубы.