Время зажигания субботних свечей 22 августа 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:39, 19:54

Тель-Авив – 19:03, 20:04

Хайфа – 18:58, 20:05

Беэр-Шева – 18:56, 20:03

Эйлат – 18:52, 19:59

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Ръэ":

Моше говорит народу Израиля о выборе между благословением и проклятием: за исполнение заповедей они получат награду, а за нарушение — наказание. Эти благословения и проклятия будут провозглашены на горах Гризим и Эйвал после входа евреев в Святую Землю.

Б-г укажет место для Храма, и только там можно будет приносить жертвы. Лжепророки и те, кто увлекает людей к идолопоклонству, караются смертью, а города, погрязшие в идолопоклонстве, должны быть уничтожены.

Повторяются законы о кошерности животных, рыб и птиц. Десятую часть урожая земледелец обязан приносить в Иерусалим, есть там или покупать на эти деньги еду, а в определённые годы отдавать десятинную часть бедным. Первенцы скота предназначены для Храма и употребления коэнами.

Заповедь благотворительности требует помогать нуждающимся деньгами или займом. В Субботний год все долги прощаются, а еврейские рабы освобождаются после шести лет службы.

Глава завершается законами трех праздников-паломничеств — Песах, Шавуот и Суккот — когда каждый должен предстать перед Б-гом в Храме.