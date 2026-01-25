Раввин Юваль Шерло: почему искусственный интеллект не может быть религиозным авторитетом

В колонке на сайте газеты "Макор ришон" раввин Юваль Шерло, глава отдела этики религиозно-сионистской организации "Цоар", предупреждает об опасностях, связанных с созданием и использованием "виртуальных раввинов" на базе искусственного интеллекта. Поводом для размышлений стала аккаунт фиктивного раввина, полностью созданный нейросетями, что, по мнению автора, выходит далеко за рамки безобидного технологического эксперимента.

Шерло пишет, что основная угроза заключается в стирании принципиальной границы между человеком и инструментом. Наделение машины человеческими чертами и, тем более, духовным или моральным авторитетом создает опасную иллюзию. С точки зрения еврейской традиции, человек остается уникальным существом, созданным по образу и подобию, тогда как машина – всего лишь "голем", лишенный человеческой ответственности и внутреннего мира.

Автор настаивает, что галахическое решение никогда не сводится к механическому поиску информации. Псак (религиозное постановление) требует личной ответственности, морального чутья, понимания конкретной жизненной ситуации и того, что называется "страхом вынесения решения". Алгоритм, каким бы совершенным он ни был, не способен нести эту ответственность и не может заменить личную связь между раввином и человеком, задающим вопрос.

Особую тревогу у раввина Шерло вызывает риск введения в заблуждение. Несмотря на точную имитацию раввинского стиля, языка и структуры аргументации, системы ИИ склонны к ошибкам, неточным цитатам и ложным выводам, что может привести к серьезным практическим и духовным последствиям.

При этом автор допускает использование искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента для изучения источников или анализа текстов – своего рода "хавруты" (партнера по учебе). При этом Юваль Шерло подчеркивает: ИИ не является и не может быть источником галахического мнения. Любой контент, созданный машиной, должен рассматриваться лишь как сырой материал и сопровождаться явным указанием на его неавторитетный характер, с обязательной проверкой у компетентного раввина.